La compensación total promedio de Ingeniero Civil in United States en USDA varía desde $102K hasta $148K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de USDA. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$115K - $134K
United States
Rango Común
Rango Posible
$102K$115K$134K$148K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en USDA?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Civil en USDA in United States tiene una compensación total anual de $147,680. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en USDA para el puesto de Ingeniero Civil in United States es $101,763.

