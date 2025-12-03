Directorio de empresas
U.S. Office of Personnel Management
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
U.S. Office of Personnel Management Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

La compensación total promedio de Tecnólogo de la Información (TI) en U.S. Office of Personnel Management varía desde $111K hasta $162K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de U.S. Office of Personnel Management. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$127K - $145K
United States
Rango Común
Rango Posible
$111K$127K$145K$162K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en U.S. Office of Personnel Management?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en U.S. Office of Personnel Management tiene una compensación total anual de $161,660. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en U.S. Office of Personnel Management para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es $110,970.

Otros recursos

