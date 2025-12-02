Directorio de empresas
U.S Department of State
U.S Department of State Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

El paquete de compensación mediano de Tecnólogo de la Información (TI) en U.S Department of State totaliza $128K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de U.S Department of State. Última actualización: 12/2/2025

Paquete Mediano
U.S Department of State
IT
Washington, DC
Total por año
$128K
Nivel
-
Salario base
$128K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en U.S Department of State?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en U.S Department of State tiene una compensación total anual de $152,264. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en U.S Department of State para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es $128,000.

