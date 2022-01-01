Upgrade Salarios

Directorio de empresas
El salario de Upgrade varía desde $54,880 en compensación total por año para un Analista de Negocio en el nivel más bajo hasta $211,050 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Upgrade. Última actualización: 11/16/2025

Ingeniero de Software
Median $143K
Gerente de Producto
Median $207K
Científico de Datos
Median $116K

Analista de Negocio
$54.9K
Analista de Datos
$90.5K
Analista Financiero
$88.2K
Recursos Humanos
$79.7K
Diseñador de Producto
$129K
Reclutador
$95.6K
Gerente de Ingeniería de Software
$211K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Upgrade es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $211,050. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Upgrade es $105,800.

Otros recursos