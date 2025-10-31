Directorio de empresas
University of Melbourne
University of Melbourne Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in Australia en University of Melbourne varía desde A$131K hasta A$184K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de University of Melbourne. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

A$142K - A$165K
Australia
Rango Común
Rango Posible
A$131KA$142KA$165KA$184K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en University of Melbourne?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en University of Melbourne in Australia tiene una compensación total anual de A$183,736. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en University of Melbourne para el puesto de Científico de Datos in Australia es A$131,240.

