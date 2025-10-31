Directorio de empresas
University of Kansas Medical Center
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

University of Kansas Medical Center Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United States en University of Kansas Medical Center varía desde $116K hasta $165K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de University of Kansas Medical Center. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

$132K - $150K
United States
Rango Común
Rango Posible
$116K$132K$150K$165K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Ingeniería de Software contribuciones en University of Kansas Medical Center para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en University of Kansas Medical Center?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en University of Kansas Medical Center in United States tiene una compensación total anual de $165,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en University of Kansas Medical Center para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $116,200.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para University of Kansas Medical Center

Empresas relacionadas

  • Snap
  • Google
  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Spotify
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos