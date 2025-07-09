Directorio de empresas
UnitedLex Salarios

El salario de UnitedLex varía desde $11,919 en compensación total por año para un Legal in India en el nivel más bajo hasta $155,220 para un Gerente de Ingeniería de Software in United States en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de UnitedLex. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Legal
$11.9K
Gerente de Productos
$124K
Gerente de Ingeniería de Software
$155K

Arquitecto de Soluciones
$28K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en UnitedLex es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $155,220. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en UnitedLex es $76,176.

