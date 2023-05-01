United Talent Agency Salarios

El salario de United Talent Agency varía desde $50,170 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el nivel más bajo hasta $233,825 para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de United Talent Agency . Última actualización: 9/21/2025