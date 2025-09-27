Directorio de empresas
United Nations Development Programme
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Programas Técnicos

  • Todos los Salarios de Gerente de Programas Técnicos

United Nations Development Programme Gerente de Programas Técnicos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programas Técnicos in Pakistan en United Nations Development Programme varía desde PKR 5.09M hasta PKR 7.26M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de United Nations Development Programme. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Rango Común
Rango Posible
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.26M
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Programas Técnicos contribuciones en United Nations Development Programme para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

PKR 44.93M

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de PKR 8.42M+ (a veces PKR 84.25M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en United Nations Development Programme?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Programas Técnicos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Programas Técnicos at United Nations Development Programme in Pakistan sits at a yearly total compensation of PKR 7,264,013. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Nations Development Programme for the Gerente de Programas Técnicos role in Pakistan is PKR 5,091,018.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para United Nations Development Programme

Empresas relacionadas

  • Netflix
  • Intuit
  • DoorDash
  • Stripe
  • Facebook
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos