Directorio de empresas
Uniswap
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Uniswap Salarios

El salario de Uniswap varía desde $179,100 en compensación total por año para un Gerente de Productos en el nivel más bajo hasta $190,950 para un Reclutador en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Uniswap. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $190K

Ingeniero Crypto

Gerente de Productos
$179K
Reclutador
$191K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Uniswap es Reclutador at the Common Range Average level con una compensación total anual de $190,950. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Uniswap es $190,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Uniswap

Empresas relacionadas

  • Microsoft
  • Coinbase
  • Roblox
  • SoFi
  • Facebook
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos