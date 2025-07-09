Directorio de empresas
Uni Cards
Uni Cards Salarios

El salario de Uni Cards varía desde $28,550 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $67,993 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Uni Cards. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $68K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Productos
Median $61.5K
Gerente de Ciencia de Datos
$49.1K

Diseñador de Productos
$28.6K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Uni Cards es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $67,993. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Uni Cards es $55,268.

