UNFI Salarios

El salario de UNFI varía desde $91,540 en compensación total por año para un Analista Financiero en el nivel más bajo hasta $181,300 para un Analista de Negocios en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de UNFI . Última actualización: 9/21/2025