Underdog Fantasy Salarios

El salario de Underdog Fantasy varía desde $145,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $215,912 para un Diseñador de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Underdog Fantasy. Última actualización: 10/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $145K
Diseñador de Productos
Median $216K

Diseñador UX

Reclutador
Median $183K

Gerente de Productos
$166K
Gerente de Ingeniería de Software
$169K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Underdog Fantasy, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

Otros recursos