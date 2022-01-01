Directorio de empresas
Under Armour
Under Armour Salarios

El salario de Under Armour varía desde $32,401 en compensación total por año para un Ventas en el nivel más bajo hasta $284,415 para un Diseñador de Modas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Under Armour. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $128K
Gerente de Productos
Median $96.8K
Gerente de Ciencia de Datos
$240K

Científico de Datos
Median $118K
Diseñador de Modas
$284K
Recursos Humanos
$172K
Tecnólogo en Informática (TI)
$165K
Marketing
$162K
Operaciones de Marketing
$86.2K
Ingeniero Mecánico
$123K
Reclutador
$107K
Ventas
$32.4K
Analista de Ciberseguridad
$163K
Gerente de Ingeniería de Software
$190K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Under Armour es Diseñador de Modas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $284,415. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Under Armour es $144,903.

