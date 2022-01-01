Directorio de empresas
Unacademy
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Unacademy Salarios

El salario de Unacademy varía desde $7,437 en compensación total por año para un Desarrollo de Negocios en el nivel más bajo hasta $108,771 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Unacademy. Última actualización: 10/12/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $31.3K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Productos
Median $28.8K
Contador
$101K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Analista de Negocios
$29.9K
Desarrollo de Negocios
$7.4K
Analista de Datos
$30.1K
Científico de Datos
$42.6K
Recursos Humanos
$63.9K
Marketing
$48.4K
Diseñador de Productos
$21.6K
Gerente de Programas
$26.2K
Ventas
Median $8.1K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $109K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Unacademy, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)

¿Tienes una pregunta? Pregúntale a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visita Ahora!

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Unacademy is Gerente de Ingeniería de Software with a yearly total compensation of $108,771. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Unacademy is $30,102.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Unacademy

Empresas relacionadas

  • BYJU'S
  • Vedantu
  • Upkey
  • upGrad
  • Classplus
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos