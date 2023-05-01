Directorio de empresas
Ultima Genomics
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Ultima Genomics Salarios

El salario de Ultima Genomics varía desde $110,445 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el nivel más bajo hasta $195,975 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ultima Genomics. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero Biomédico
$189K
Ingeniero de Hardware
$152K
Ingeniero Mecánico
$110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ingeniero de Software
$196K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Ultima Genomics es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $195,975. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Ultima Genomics es $170,643.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Ultima Genomics

Empresas relacionadas

  • Pinterest
  • Lyft
  • PayPal
  • Stripe
  • Microsoft
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos