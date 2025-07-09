Directorio de empresas
Ujjivan Small Finance Bank
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Ujjivan Small Finance Bank Salarios

El salario de Ujjivan Small Finance Bank varía desde $5,284 en compensación total por año para un Operaciones de Servicio al Cliente en el nivel más bajo hasta $49,563 para un Arquitecto de Soluciones en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ujjivan Small Finance Bank. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Operaciones de Servicio al Cliente
$5.3K
Marketing
$17.1K
Arquitecto de Soluciones
$49.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Ujjivan Small Finance Bank es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $49,563. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Ujjivan Small Finance Bank es $17,134.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Ujjivan Small Finance Bank

Empresas relacionadas

  • Intuit
  • Microsoft
  • Square
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos