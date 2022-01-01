Directorio de empresas
Udemy Salarios

El salario de Udemy varía desde $48,676 en compensación total por año para un Gerente de Productos en el nivel más bajo hasta $382,500 para un Administrador de Propiedades en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Udemy. Última actualización: 9/20/2025

$160K

Ingeniero de Software
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
L3 $165K
L4 $237K
Marketing
Median $166K

Diseñador de Productos
Median $165K
Reclutador
Median $115K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $117K
Gerente de Operaciones Comerciales
$135K
Analista de Negocios
$255K
Servicio al Cliente
$275K
Gerente de Ciencia de Datos
$72.1K
Operaciones de Marketing
$139K
Gerente de Productos
$48.7K
Gerente de Programas
$117K
Gerente de Proyectos
$172K
Administrador de Propiedades
$383K
Ventas
$122K
Arquitecto de Soluciones
$218K
Gerente de Programas Técnicos
$147K
Capitalista de Riesgo
$291K
Preguntas Frecuentes

Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Udemy wynosi $165,334.

