Directorio de empresas
UBS
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

UBS Salarios

El salario de UBS varía desde $22,039 en compensación total por año para un Gerente de Ciencia de Datos en el nivel más bajo hasta $230,974 para un Gerente de Programas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de UBS. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero Site Reliability

Desarrollador Cuantitativo

Científico de Datos
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Investigador Cuantitativo

Banquero de Inversión
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Analista Financiero
Median $110K
Analista de Negocios
Median $110K
Gerente de Productos
Median $138K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $175K
Gerente de Operaciones Comerciales
Median $64.2K
Consultor en Gestión
Median $82.5K
Gerente de Proyectos
Median $150K
Arquitecto de Soluciones
Median $206K

Arquitecto de Datos

Cloud Security Architect

Tecnólogo en Informática (TI)
Median $106K
Gerente de Programas Técnicos
Median $173K
Analista de Ciberseguridad
Median $108K
Contador
$44.6K
Asistente Administrativo
$80.4K
Operaciones Comerciales
$109K
Desarrollo de Negocios
$76.3K
Jefe de Gabinete
$159K
Analista de Datos
$162K
Gerente de Ciencia de Datos
$22K
Recursos Humanos
$164K
Legal
$159K
Diseñador de Productos
$143K
Gerente de Diseño de Productos
$28.3K
Gerente de Programas
$231K
Reclutador
$148K
Ventas
$159K
Compensaciones Totales
$157K
Investigador UX
$137K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots UBS, ir Gerente de Programas at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $230,974. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots UBS, ir $137,369.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para UBS

Empresas relacionadas

  • Macquarie Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • BlackRock
  • Prudential Financial
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos