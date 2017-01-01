Directorio de empresas
Ubiquity Management
    Ubiquity Management invests in critical communications infrastructure for Smart Cities, focusing on resource efficiency, climate resilience, and digital equity to drive sustainable urban development.

    https://ubiquitygp.com
    2019
    30
    $1M-$10M
