TripAdvisor Analista Financiero Salarios

La compensación total promedio de Analista Financiero in United States en TripAdvisor varía desde $122K hasta $170K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de TripAdvisor. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

$131K - $154K
United States
Rango Común
Rango Posible
$122K$131K$154K$170K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En TripAdvisor, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en TripAdvisor in United States tiene una compensación total anual de $169,650. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en TripAdvisor para el puesto de Analista Financiero in United States es $121,800.

