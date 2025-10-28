Directorio de empresas
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Netherlands en TripActions totaliza €105K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de TripActions. Última actualización: 10/28/2025

Paquete Mediano
company icon
TripActions
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Total por año
€105K
Nivel
L3
Salario base
€105K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
9 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en TripActions?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en TripActions in Netherlands tiene una compensación total anual de €173,525. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en TripActions para el puesto de Ingeniero de Software in Netherlands es €95,994.

