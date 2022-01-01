Directorio de empresas
TripActions
TripActions Salarios

El salario de TripActions varía desde $74,990 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $227,000 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TripActions. Última actualización: 9/13/2025

$160K

Analista de Datos
$84.9K
Científico de Datos
Median $75K
Analista Financiero
$116K

Diseñador de Productos
$108K
Gerente de Productos
Median $227K
Gerente de Proyectos
$129K
Ventas
$84.6K
Ingeniero de Software
Median $220K
