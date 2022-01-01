TransUnion Salarios

Directorio de empresas
El salario de TransUnion varía desde $10,548 en compensación total por año para un Analista Financiero en el nivel más bajo hasta $300,000 para un Ventas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TransUnion. Última actualización: 10/26/2025

Científico de Datos
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Ingeniero de Software
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Productos
L2 $113K
L4 $179K

Gerente de Ciencia de Datos
Median $184K
Analista de Negocios
Median $99.5K
Ventas
Median $300K
Gerente de Operaciones Comerciales
$123K
Desarrollo de Negocios
$140K
Analista de Datos
$116K
Analista Financiero
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Legal
$114K
Consultor en Gestión
$101K
Marketing
$231K
Operaciones de Marketing
$88.7K
Diseñador de Productos
$97.5K
Gerente de Programas
$140K
Gerente de Proyectos
Median $149K
Gerente de Ingeniería de Software
$110K
Gerente de Programas Técnicos
$184K
Capitalista de Riesgo
$169K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en TransUnion es Ventas con una compensación total anual de $300,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en TransUnion es $122,610.

Otros recursos