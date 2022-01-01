Directorio de Empresas
TOTVS
TOTVS Salarios

El rango salarial de TOTVS oscila entre $10,894 en compensación total anual para un Gerente de Producto en el extremo inferior y $33,590 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TOTVS. Última actualización: 8/20/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $18.7K
Diseñador de Productos
$12.4K
Gerente de Producto
$10.9K

Ventas
$33.6K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en TOTVS es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $33,590. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en TOTVS es $15,557.

