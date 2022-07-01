Torc Robotics Salarios

El rango salarial de Torc Robotics oscila entre $18,814 en compensación total anual para un Ingeniero de Hardware en el extremo inferior y $248,352 para un Ingeniero MEP en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Torc Robotics. Última actualización: 8/25/2025
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Torc Robotics, Concesiones de acciones/participaciones están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
