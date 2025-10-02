Directorio de empresas
Times Internet
Times Internet Gerente de Productos Salarios en Greater Delhi Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Productos in Greater Delhi Area en Times Internet totaliza ₹3.57M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Times Internet. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Times Internet
Product Manager
Noida, UP, India
Total por año
₹3.57M
Nivel
L1
Salario base
₹3.57M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Times Internet?

₹13.94M

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Productos en Times Internet in Greater Delhi Area tiene una compensación total anual de ₹8,975,740. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Times Internet para el puesto de Gerente de Productos in Greater Delhi Area es ₹3,568,635.

