Directorio de empresas
Tiket.com
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Tiket.com Salarios

El salario de Tiket.com varía desde $10,432 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $26,130 para un Científico de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Tiket.com. Última actualización: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $14.4K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Productos
Median $24.1K
Analista de Negocios
$10.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Analista de Datos
$14.1K
Científico de Datos
$26.1K
Diseñador de Productos
$10.4K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Tiket.com es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $26,130. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Tiket.com es $14,215.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Tiket.com

Empresas relacionadas

  • Apple
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Google
  • Databricks
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos