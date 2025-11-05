Directorio de empresas
Tide
Tide Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in Romania en Tide varía desde RON 151K hasta RON 211K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tide. Última actualización: 11/5/2025

Compensación Total Promedio

RON 163K - RON 190K
Romania
Rango Común
Rango Posible
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tide, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Tide in Romania tiene una compensación total anual de RON 211,271. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Tide para el puesto de Reclutador in Romania es RON 150,908.

Otros recursos