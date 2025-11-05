Directorio de empresas
Tide
Tide Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in India en Tide varía desde ₹2.1M hasta ₹2.98M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tide. Última actualización: 11/5/2025

Compensación Total Promedio

₹2.37M - ₹2.7M
India
Rango Común
Rango Posible
₹2.1M₹2.37M₹2.7M₹2.98M
Rango Común
Rango Posible

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tide, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Tide in India tiene una compensación total anual de ₹2,980,119. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Tide para el puesto de Analista de Datos in India es ₹2,096,185.

