El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Germany en ThyssenKrupp totaliza €79.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ThyssenKrupp. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
ThyssenKrupp
Data Scientist
hidden
Total por año
€79.3K
Nivel
-
Salario base
€73.4K
Stock (/yr)
€0
Bono
€5.9K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en ThyssenKrupp in Germany tiene una compensación total anual de €93,301. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ThyssenKrupp para el puesto de Científico de Datos in Germany es €73,441.

