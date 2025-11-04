Directorio de empresas
Thryve Digital Health
Thryve Digital Health Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in India en Thryve Digital Health varía desde ₹2.26M hasta ₹3.21M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Thryve Digital Health. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

₹2.57M - ₹3.04M
India
Rango Común
Rango Posible
₹2.26M₹2.57M₹3.04M₹3.21M
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Thryve Digital Health in India tiene una compensación total anual de ₹3,207,515. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Thryve Digital Health para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in India es ₹2,259,206.

