Thredd
  Salarios
  Ingeniero de Software

  Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Thredd Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United Kingdom en Thredd totaliza £72.4K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Thredd. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
Thredd
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por año
£72.4K
Nivel
3
Salario base
£66.7K
Stock (/yr)
£0
Bono
£5.6K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Thredd?
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Thredd in United Kingdom tiene una compensación total anual de £79,420. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Thredd para el puesto de Ingeniero de Software in United Kingdom es £72,726.

Otros recursos