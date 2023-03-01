ThousandEyes Salarios

El salario de ThousandEyes varía desde $38,997 en compensación total por año para un Éxito del Cliente en el nivel más bajo hasta $673,891 para un Ventas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ThousandEyes. Última actualización: 11/16/2025
Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
34%
AÑO 3
En ThousandEyes, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:
33% se consolida en el 1st-AÑO (33.00% anual)
33% se consolida en el 2nd-AÑO (11.00% por período)
34% se consolida en el 3rd-AÑO (11.33% por período)
