Directorio de empresas
ThoughtSpot
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

ThoughtSpot Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in India en ThoughtSpot varía desde ₹10.74M hasta ₹15.64M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ThoughtSpot. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

₹12.33M - ₹14.05M
India
Rango Común
Rango Posible
₹10.74M₹12.33M₹14.05M₹15.64M
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Gerente de Ingeniería de Software contribuciones en ThoughtSpot para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ThoughtSpot, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en ThoughtSpot in India tiene una compensación total anual de ₹15,641,891. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ThoughtSpot para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in India es ₹10,737,230.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para ThoughtSpot

Empresas relacionadas

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos