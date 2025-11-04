La compensación de Ingeniero de Software in United Kingdom en Thought Machine varía desde £58.9K por year para IC1 hasta £131K por year para IC3. El paquete de compensación year mediano in United Kingdom totaliza £96.9K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Thought Machine. Última actualización: 11/4/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
IC1
£58.9K
£56K
£883.1
£2K
IC2
£99.8K
£90.9K
£2.9K
£6K
IC3
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Thought Machine, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)