Directorio de empresas
Thought Machine
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Reclutador

  • Todos los Salarios de Reclutador

Thought Machine Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in United Kingdom en Thought Machine varía desde £56.6K hasta £77.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Thought Machine. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

£60.6K - £73.2K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£56.6K£60.6K£73.2K£77.2K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Reclutador contribuciones en Thought Machine para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Thought Machine, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Reclutador ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Thought Machine in United Kingdom tiene una compensación total anual de £77,194. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Thought Machine para el puesto de Reclutador in United Kingdom es £56,565.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Thought Machine

Empresas relacionadas

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos