Thought Machine
Thought Machine Salarios

El salario de Thought Machine varía desde $77,555 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $237,936 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Thought Machine. Última actualización: 11/16/2025

Ingeniero de Software
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Ingeniería de Software
Median $238K
Gerente de Programa Técnico
Median $161K

Gerente de Producto
Median $110K
Éxito del Cliente
$182K
Reclutador
$88K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Thought Machine, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Thought Machine es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $237,936. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Thought Machine es $145,990.

