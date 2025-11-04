Directorio de empresas
Thought Logic Consulting
Thought Logic Consulting Consultor de Gestión Salarios

El paquete de compensación mediano de Consultor de Gestión in United States en Thought Logic Consulting totaliza $165K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Thought Logic Consulting. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
Thought Logic Consulting
Principal Consultant
Atlanta, GA
Total por año
$165K
Nivel
-
Salario base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bono
$15K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Thought Logic Consulting?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Consultor de Gestión en Thought Logic Consulting in United States tiene una compensación total anual de $210,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Thought Logic Consulting para el puesto de Consultor de Gestión in United States es $161,500.

