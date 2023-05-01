THINK Surgical Salarios

Directorio de empresas
THINK Surgical
El salario de THINK Surgical varía desde $71,244 en compensación total por año para un Ingeniero Biomédico en el nivel más bajo hasta $165,825 para un Gerente de Diseño de Producto en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de THINK Surgical. Última actualización: 11/15/2025

Ingeniero de Software
Median $163K
Ingeniero Biomédico
$71.2K
Diseñador de Producto
$159K

Gerente de Diseño de Producto
$166K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en THINK Surgical es Gerente de Diseño de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $165,825. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en THINK Surgical es $160,683.

Otros recursos