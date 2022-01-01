The Clorox Company Salarios

El salario de The Clorox Company varía desde $109,450 en compensación total por año para un Contador en el nivel más bajo hasta $236,640 para un Recursos Humanos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de The Clorox Company. Última actualización: 9/1/2025
En The Clorox Company, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)
