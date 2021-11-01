Directorio de empresas
The Boring Company
The Boring Company Salarios

El salario de The Boring Company varía desde $89,550 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $230,000 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de The Boring Company. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $230K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero Mecánico
Median $90K
Científico de Datos
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ingeniero de Hardware
$143K
Diseñador de Productos
$89.6K
Gerente de Proyectos
$154K
Reclutador
$119K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at The Boring Company is Ingeniero de Software with a yearly total compensation of $230,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The Boring Company is $142,811.

Otros recursos