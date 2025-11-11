Tesla Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) in United States en Tesla varía desde $127K por year para P1 hasta $242K por year para P4. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $200K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tesla. Última actualización: 11/11/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono P1 Associate Engineer ( Nivel Inicial ) $127K $116K $10.5K $286 P2 Engineer $169K $136K $32.8K $0 P3 Senior Engineer $206K $159K $47.4K $0 P4 Staff Engineer $242K $177K $65K $0 Ver 2 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

¿Cuál es el cronograma de vesting en Tesla ?

