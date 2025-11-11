La compensación de Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) in United States en Tesla varía desde $127K por year para P1 hasta $242K por year para P4. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $200K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tesla. Última actualización: 11/11/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
P1
$127K
$116K
$10.5K
$286
P2
$169K
$136K
$32.8K
$0
P3
$206K
$159K
$47.4K
$0
P4
$242K
$177K
$65K
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.