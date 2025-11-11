Tesla Ingeniero de Redes Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Redes in United States en Tesla varía desde $206K por year para P2 hasta $330K por year para P4. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $331K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tesla. Última actualización: 11/11/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono P1 Associate Engineer ( Nivel Inicial ) $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Engineer $206K $155K $51.3K $0 P3 Senior Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- P4 Staff Engineer $330K $215K $104K $11.5K Ver 2 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU. 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

¿Cuál es el cronograma de vesting en Tesla ?

