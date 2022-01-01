Directorio de Empresas
Tempus
Tempus Salarios

El rango salarial de Tempus oscila entre $29,108 en compensación total anual para un Asistente Administrativo en el extremo inferior y $256,275 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Tempus. Última actualización: 8/16/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $185K

Gerente de Producto
Median $152K
Asistente Administrativo
$29.1K
Analista de Negocios
$68.6K
Servicio al Cliente
$56.8K
Éxito del Cliente
$69.7K
Analista de Datos
$79.6K
Gerente de Programa
$84.6K
Ventas
$256K
Analista de Ciberseguridad
$140K
Escritor Técnico
$76.4K
Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
RSU

En Tempus, RSUs están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Tempus es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $256,275. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Tempus es $128,945.

Otros Recursos