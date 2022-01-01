Directorio de Empresas
Temasek
Temasek Salarios

El rango salarial de Temasek oscila entre $10,612 en compensación total anual para un Operaciones de Servicio al Cliente en el extremo inferior y $218,900 para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Temasek. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $74.8K

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
Median $112K
Operaciones de Servicio al Cliente
$10.6K

Analista de Datos
$63.7K
Analista Financiero
$192K
Ingeniero de Hardware
$54.4K
Tecnólogo de Información (TI)
$219K
Gerente de Producto
$31.3K
Gerente de Proyecto
$29.9K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Temasek es Tecnólogo de Información (TI) at the Common Range Average level con una compensación total anual de $218,900. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Temasek es $63,701.

