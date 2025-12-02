Directorio de empresas
Teladoc
Teladoc Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en Teladoc varía desde $122K hasta $177K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Teladoc. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$140K - $159K
United States
Rango Común
Rango Posible
$122K$140K$159K$177K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Científico de Datos contribuciones en Teladoc para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

¿Cuáles son los niveles de carrera en Teladoc?

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Teladoc in United States tiene una compensación total anual de $177,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Teladoc para el puesto de Científico de Datos in United States es $121,500.

