Teladoc Health
Teladoc Health Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in United States en Teladoc Health totaliza $305K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Teladoc Health. Última actualización: 12/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Teladoc Health
Director
Mountain View, CA
Total por año
$305K
Nivel
-
Salario base
$195K
Stock (/yr)
$75K
Bono
$35K
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
15 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Teladoc Health?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Consolidación

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Teladoc Health, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33% se consolida en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se consolida en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se consolida en el 3rd-AÑO (33.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Teladoc Health in United States tiene una compensación total anual de $320,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Teladoc Health para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $291,000.

Otros recursos

