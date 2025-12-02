Directorio de empresas
Teladoc Health
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Teladoc Health Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Teladoc Health varía desde $102K por year para Software Engineer I hasta $223K por year para Staff Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $185K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Teladoc Health. Última actualización: 12/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer I
(Nivel Inicial)
$102K
$96.5K
$4K
$1.7K
Software Engineer II
$135K
$123K
$8.2K
$3.8K
Software Engineer III
$175K
$151K
$19K
$5.4K
Senior Software Engineer
$189K
$166K
$14.9K
$8.3K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Teladoc Health, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33% se consolida en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se consolida en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se consolida en el 3rd-AÑO (33.00% anual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Teladoc Health in United States tiene una compensación total anual de $248,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Teladoc Health para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $157,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Teladoc Health

Otros recursos

