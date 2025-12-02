La compensación de Ingeniero de Software in United States en Teladoc Health varía desde $102K por year para Software Engineer I hasta $223K por year para Staff Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $185K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Teladoc Health. Última actualización: 12/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer I
$102K
$96.5K
$4K
$1.7K
Software Engineer II
$135K
$123K
$8.2K
$3.8K
Software Engineer III
$175K
$151K
$19K
$5.4K
Senior Software Engineer
$189K
$166K
$14.9K
$8.3K
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
En Teladoc Health, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:
33% se consolida en el 1st-AÑO (33.00% anual)
33% se consolida en el 2nd-AÑO (33.00% anual)
33% se consolida en el 3rd-AÑO (33.00% anual)
